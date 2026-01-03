Calciomercato Lazio, occhio a questo possibile grande scambio in casa biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, la situazione attuale dove nel mezzo potrebbe spiccare addirittura

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo e potrebbe diventare il fulcro di un intrigo capace di infiammare il derby di Milano. Al centro dell’attenzione c’è Mario Gila, difensore spagnolo biancoceleste, finito nel mirino di Inter e Milan, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Il centrale classe 2000 ha un contratto con la Lazio fino al 2027, ma le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Una situazione che nel calciomercato della Lazio rischia di aprire scenari interessanti, soprattutto in vista della finestra di gennaio. Le due milanesi osservano con attenzione, pronte a muoversi se si presentasse l’occasione giusta.

Il Milan, in particolare, potrebbe provare ad anticipare la concorrenza nerazzurra inserendo una contropartita tecnica di peso. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che piace ad Angelo Fabiani e che sarebbe ben visto anche da Maurizio Sarri. Un’operazione che, se impostata come scambio, renderebbe il Calciomercato Lazio uno dei più caldi dell’inverno.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sia Inter che Milan sarebbero pronte a sondare il terreno già nelle prossime settimane per capire la disponibilità del club biancoceleste a trattare. I rossoneri, grazie alla carta Loftus-Cheek, sembrano avere un leggero vantaggio nella corsa a Gila, anche se al momento non risultano offerte ufficiali.

Dal canto suo, la Lazio ha fatto filtrare una secca smentita sull’ipotesi di uno scambio imminente. Tuttavia, nel Calciomercato Lazio nulla può essere escluso a priori. Fabiani e la dirigenza stanno monitorando il mercato dei difensori e valutando eventuali alternative, pronti a intervenire qualora la situazione dovesse evolvere rapidamente.

Se Gila dovesse davvero salutare Formello, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Il club è già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza, consapevole che il Calciomercato Lazio potrebbe riservare sviluppi decisivi nei prossimi giorni.