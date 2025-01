Calciomercato Lazio, interesse per un giovanissimo in Polonia, ma c’è tanta concorrenza

Calciomercato Lazio, obiettivo di prospettiva per i biancocelesti: monitorato un centrocampista della Polonia Under 18

Il calciomercato Lazio, nonostante in questo momento sia principalmente concentrato su Cesare Casadei, continua a sondare profili giovani, low cost e di ampia prospettiva e tra questi ci sarebbe anche il giovanissimo classe 2007 Igor Brzyski del Lech Poznan.

Come riferito dal giornalista polacco Maksymilian Dyśko, il centrocampista con già 5 presenze nella nazionale polacca Under 18, è in scadenza di contratto con i polacchi e ha molto mercato in Serie A: piace non solo ai biancocelesti, ma anche ad Atalanta, Bologna e Torino.