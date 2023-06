Marcos Leonardo-Lazio, il brasiliano scala le gerarchie: clausola da 100 milioni. Ma c’è l’occasione

Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo balza in pole per quanto riguarda l’attacco: bastano 20 milioni nonostante la clausola da 100

Fra i centravanti seguiti dal calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile c’è un profilo che è balzato in pole. Come riferisce Il Messaggero, Marcos Leonardo, dopo le piste sfumate Milik e Simeone, è il prescelto di Sarri e Lotito.

Il contratto in scadenza a dicembre 2026 e la clausola rescissoria da 100 milioni di euro non costituiscono un problema: il Santos è disposto a farlo partire per 20 milioni e ha già rifiutato un’offerta della Lazio da 15. Le parti sono comunque molto vicine.