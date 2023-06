Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo in pole? Parla il presidente del Santos

Calciomercato Lazio, il presidente del Santos ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Marcos Leonardo, obiettivo dei biancocelesti

Intervistato da BolaVip, Andrés Rueda, presidente del Santos, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Marcos Leonardo, obiettivo del calciomercato Lazio:

Non è ancora arrivato nulla riguardo a una proposta per Marcos Leonardo, ma potrebbe arrivare. Se si tratta di un’offerta che conta sia per il Santos sia per il giocatore, non mentirò. Ma indipendentemente da una cosa o dall’altra, dobbiamo rafforzarci. Non possiamo fare magie senza soldi. È da troppo tempo che siamo in queste condizioni