Calciomercato Lazio, l’obiettivo rimane la Champions League: serve la coppa nobile per trattenere i pezzi pregiati

Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano al quarto posto: ecco la situazione attuale della squadra di Baroni

Si continua a parlare di calciomercato Lazio in questi giorni nei quali i biancocelesti si stanno preparando a quella che sarà una lunghissima sessione estiva. In particolare, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti devono sperare di qualificarsi alla Champions per trattenere tutti i pezzi pregiati della rosa.

In particolare, secondo la rosea, sarebbe in dubbio il futuro di Gila, conteso da diversi Club stranieri, Guendouzi, Romagnoli e Castellanos. Inoltre, in caso di raggiungimento di quest’obiettivo, sarebbe più semplice sbloccare la trattativa per Ioannidis del Panathinaikos. In caso di Europa League, invece, sembra essere più complesso trattenere questi giocatori in quanto hanno molti pretendendenti importanti.