Calciomercato Lazio, NUOVO nome in orbita biancoceleste: l’affare potrebbe CONCRETIZZARSI. La SITUAZIONE. Le ultimissime

Il calciomercato Lazio starebbe cercando un attaccante per chiudere al meglio il suo mercato. Tanti nomi in lizza: Jobe Bellingham, passando per Laurienté, Vitor Roque e Fernandez-Pardo.

Ma un altro nome sarebbe finito in orbita biancoceleste. Si tratta di Pontus Almqvist, esterno classe ’99 del Rostov che ha passato la scorsa stagione al Lecce. Come riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe un possibilità che il club starebbe valutando e che potrebbe diventare concreta.