Calciomercato Lazio, nuova pretendente per Strakosha: i dettagli

Novità interessanti per il calciomercato in uscita della Lazio: un altro club di Serie A avrebbe messo gli occhi su Thomas Strakosha

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul calciomercato. I biancocelesti, infatti, hanno accolto il nuovo allenatore Maurizio Sarri e stanno cercando di mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la squadra. Tuttavia, la società starebbe lavorando anche in uscita.

Uno dei nomi al passo d’addio sembra da tempo quello di Thomas Strakosha, su cui ci sarebbe l’interesse di alcuni club di Serie A. In particolare, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sul portiere albanese avrebbe puntato gli occhi il Bologna: gli emiliani, infatti, potrebbero salutare Lukasz Skorupski, su cui sarebbe forte l’interesse della Juventus. Per questo, i rossoblù avrebbero scelto il numero 1 biancoceleste come sostituto.