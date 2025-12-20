Calciomercato Lazio, novità importanti sul possibile arrivo di Raspadori in quel di gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, novità importanti riguardanti Raspadori e su quella che sarà la procedura

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il Calciomercato Lazio entra sempre più nel vivo e iniziano a circolare indiscrezioni che accendono il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Una delle voci più chiacchierate delle ultime ore riguarda un possibile asse con il Napoli, che potrebbe coinvolgere più nomi importanti e dare vita a uno scambio suggestivo.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Calvano di Unfolding Roma, il club partenopeo starebbe osservando con attenzione alcuni elementi della rosa biancoceleste. I profili seguiti sarebbero quelli di Mattia Zaccagni, Matteo Guendouzi e Adam Marusic, ma tra questi l’opzione più concreta sarebbe proprio il terzino montenegrino. Un interesse che si inserisce perfettamente nelle dinamiche del Calciomercato Lazio, già alle prese con valutazioni delicate sul futuro di alcuni titolari.

Dal canto suo, la Lazio avrebbe bisogno di rinforzi in attacco e il Napoli avrebbe messo sul tavolo il nome di Lorenzo Lucca come possibile contropartita tecnica. L’idea di portare l’attaccante alla corte di Maurizio Sarri nasce proprio dalla necessità di ampliare le soluzioni offensive, un tema che accompagna i biancocelesti fin dall’inizio della stagione.

Nonostante il fascino dell’operazione, la trattativa appare al momento complicata. I rapporti tra Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis non sono mai stati semplici e trovare un’intesa su uno scambio di questo tipo richiederebbe incastri perfetti. Inoltre, Lucca percepisce uno stipendio elevato e difficilmente accetterebbe una riduzione per trasferirsi a Roma, aspetto che pesa nelle valutazioni del Calciomercato Lazio.

Allo stesso tempo, la cessione di Marusic aprirebbe un vuoto sulla fascia destra, ruolo in cui la Lazio non dispone di alternative immediate. Sostituirlo a gennaio, magari senza un investimento significativo, sarebbe tutt’altro che semplice. Per questi motivi, lo scambio resta oggi più una suggestione che una reale opportunità.

Il Calciomercato Lazio continua però a muoversi tra ipotesi e strategie. Le prossime settimane chiariranno se questo asse con il Napoli potrà evolversi o resterà soltanto una voce destinata a spegnersi.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO