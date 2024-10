Calciomercato Lazio, torna di moda quel nome a centrocampo: il club vuole riprovarci! Le ultime

Calciomercato Lazio, il club capitolino aveva cercato già in estate a prendere questo rinforzo a centrocampo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si fa sempre più largo l’idea di intervenire a centrocampo a gennaio in casa Lazio, quando sarà possibile tornare a fare acquisti. E il primo nome sulla lista tra gli obiettivi inseguiti dalla Lazio nel mercato estivo.

Ovvero Michael Folorunsho. Il club biancoceleste ha provato in tutti i modi a prenderlo, senza però mai schiodarsi da una formula che prevedeva un prestito oneroso, ma senza obbligo di riscatto. Una proposta che il Napoli ha continuato a rifiutare fino alla scadenza delle operazioni, nonostante il tecnico Conte avesse spiegato che il giocatore non rientrasse nei suoi piani tecnici. La situazione nel frattempo non è cambiata. Folorunsho è stato reintegrato in rosa ma non sta trovando spazio della squadra di Conte.