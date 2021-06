Schira: «Vedat Muriqi può lasciare la Lazio quest’estate»

Incontro con alcuni intermediari di mercato. Sembra essere questo il motivo della presenza di Tare in quel di Milano. Ed ecco che l’argomento di discussione potrebbe essere il mercato in uscita.

Infatti, secondo quanto rivelato sul suo profilo Twitter dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il ds dei biancocelesti avrebbe incontrato l’intermediario Valerio Giuffrida. L’oggetto dell’incontro sarebbe il futuro di Vedat Muriqi. L’attaccante infatti potrebbe lasciare la Lazio già quest’estate. Non resta che attendere quello che accadrà.

Meeting in Milano between Igli #Tare and the intermediary Valerio Giuffrida. Vedat #Muriqi could leave #Lazio this summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2021