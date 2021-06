Calciomercato Lazio, Tare a Milano: incontro con intermediari – VIDEO

Il calciomercato della Lazio sta entrando nel vivo: Igli Tare si trova a Milano per incontrare alcuni intermediari

Nonostante il mercato partirà ufficialmente tra otto giorni, in casa Lazio c’è fermento e movimento. Tanti i nomi accostati ai romani, con la società che lavora sia entrata che in uscita.

Ed ecco che il ds biancoceleste Igli Tare, come rivelato da Calciomercato.it, si è recato a Milano per incontrare alcuni intermediari. Il calciomercato dei capitolini sta forse ufficialmente entrando le vivo, con Sarri che attende qualche rinforzo in vista del ritiro di Auronzo di Cadore, che scatterà il 10 di luglio.