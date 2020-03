Calciomercato Lazio, ancora Muriqi e il Fenerbahce ha necessità di vendere…

Occhi puntati su Muriqi. L’attaccante del Fenerbahce è valutato dal club 20 mlioni, ma i turchi hanno necessità di vendere…

La Lazio non si ferma, nonostante lo stop imposto al campionato. Il calciomercato è sempre vivo con nuove trattative: come quella per Muriqi, un nome che risuona già da qualche mese. L’attaccante del Fenerbahce è infatti uno degli obiettivi – insieme a Giroud – per puntellare il reparto offensivo, anche se per lui hanno bussato alla porta già numerosi club.

Come riporta Turkiye Gazetesi, la società turca avrebbe necessità di vendere qualche pezzo grosso per risollevare il bilancio e ha fissato il cartellino a 20 milioni, base minima per poter aprire un’eventuale trattativa.