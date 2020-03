Calciomercato Lazio, occhi puntati su Muriqi anche se la concorrenza è tanta

Il ds Tare ha puntato gli occhi anche sull’attuale attaccante del Fenerbahce ma altre squadre mostrano lo stesso interesse

Non solo Giroud: l’attacco della Lazio potrebbe avvalersi non solo del francese ma anche delle caratteristiche del centravanti Vedat Muriqi. Il centravanti kosovaro è un osservato speciale da parte della società ed è seguito da molto tempo: attualmente ha segnato 13 reti in 24 presenze col Fenerbahce. Come riporta il Corriere dello Sport, non manca però la concorrenza: molti sono i club che lo seguono, primo fra tutti il Tottenham ma Muriqi ha espresso la voglia di pensare solo alla sua squadra per il momento. Se ne riparlerà durante la sessione estiva di mercato, con un base di 20 milioni di euro per l’attaccante.