Calciomercato Lazio, Tare tenta l’affondo per Muriqi

La Lazio fa sul serio per Muriqi. Il centravanti del Fenerbahce piace anche ad Atletico Madrid e Tottenham, Tare lo vorrebbe a gennaio

Vedat Muriqi. È questo il nome che rimbomba da qualche tempo tra le pareti di casa Lazio. 7 reti in 11 gare: con questo score ha rubato le attenzioni del ds Tare e non solo. Sull’attaccante del Fenerbahce, infatti, ci sarebbero anche Atletico Madrid e Totthenam per questo il dirigente biancoceleste vorrebbe portarlo a Roma già a gennaio e sbaragliare la concorrenza.

Come riportato da Calciomercato.com, il club turco ha fissato il prezzo a 10 milioni mentre la Lazio è pronta ad offrirne 8: il Fenerbahce, dopo la cessione di Elmas ha già le casse piene e nessuna necessità di vendere. Inoltre, ha come obiettivo la Champions e il centravanti è ancora utile alla causa. Tare ci pensa…