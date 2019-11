FORMELLO – Lazio, Inzaghi annulla la doppia seduta. Immobile tranquillizza tutti

A Formello, Inzaghi ha ritrovato Immobile: il giocatore ha scacciato via ogni preoccupazione, dopo il colpo rimediato in Nazionale

Secondo giorno di allenamento per la Lazio. A Formello è andato in scena il primo appuntamento della giornata, dei due programmati: mattinata dedicata ai difensori, lavoro tattico per tutto il reparto rimpolpato da alcuni giocatori della Primavera tra cui Raul Moro, Bianchi e Zilli.

Radu ha completamento smaltito l’infortunio, ora è da valutare la condizione di Marusic che spera di tornare presto a servizio di Inzaghi.

Durante la sessione, si è poi unito il resto della squadra. Anche Ciro Immobile che ha svolto l’intero allenamento facendo tirare un sospiro di sollievo ad Inzaghi: il centravanti non sembra essere in dubbio per la trasferta emiliana. Ancora lavoro tecnico e tattico a ritmi intensi. Il mister ha cancellato l’impegno pomeridiano, rimandando a casa i suoi giocatori: da domani, le prove anti Sassuolo.