Calciomercato Lazio, Maximiano lascia: lui sarà il sostituto. L’avventura del portiere nel club capitolino sembra essere giunta al termine

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, l’estremo difensore della Lazio, Maximiano, sembra essere vicino al Rayo Vallecano. Il portiere arriverà alla squadra madrilena con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

La cessione di Maximiano è legata anche all’acquisizione di Emil Audero, scelto da Sarri come vice Provedel. L’obiettivo è avere due portieri di livello in vista della Champions e degli altri impegni dei capitolini nella prossima stagione. Lotito si è mosso con la Sampdoria, ma bisogna accelerare i tempi. Audero è stato accostato anche alla Fiorentina, al Nottingham Forrest e all’Inter, che sta per cedere Onana. Il club blucerchiato deve monetizzare la cessione, per questo serve una formula adatta, ad esempio un prestito con riscatto.