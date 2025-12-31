Calciomercato Lazio, Marusic seguito da una squadra italiana. La situazione non lascia alcun dubbio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Marusic seguito anche da una squadra italiana. La situazione non conosce dubbi

Il Calciomercato Lazio si intreccia inevitabilmente con le strategie delle big di Serie A, e una delle situazioni più delicate riguarda il futuro di Adam Marušić. Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan starebbe valutando concretamente l’ipotesi di portare il laterale montenegrino in rossonero a giugno, sfruttando la scadenza naturale del suo contratto. Un’operazione a parametro zero che rappresenterebbe un rischio significativo per il club biancoceleste.

I contatti tra Marušić e la dirigenza della Lazio per il rinnovo non stanno infatti producendo i risultati sperati. Le parti non hanno ancora trovato un’intesa definitiva e, con il passare delle settimane, cresce la possibilità che il giocatore arrivi a scadenza. Uno scenario che tiene banco nel Calciomercato Lazio, considerando l’importanza del terzino nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri e la sua affidabilità dimostrata nel corso degli anni.

In caso di mancato rinnovo, il Milan sarebbe pronto a inserirsi con decisione. Igli Tare, oggi uomo mercato dei rossoneri, conosce molto bene Marušić: fu proprio lui a portarlo a Roma ai tempi della Lazio. L’idea sarebbe quella di metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri come alternativa di qualità a Saelemaekers, garantendo duttilità, esperienza e solidità difensiva.

Il Milan, del resto, si prepara a essere uno dei protagonisti assoluti del prossimo mercato. Già a gennaio potrebbero arrivare ritocchi importanti alla rosa, ma l’obiettivo principale resta quello di costruire una squadra ancora più competitiva per puntare con decisione alla vittoria della Serie A. In questo contesto, profili affidabili e pronti come Marušić rappresentano occasioni da cogliere.

Per la Lazio, però, la priorità resta chiara: evitare di perdere un titolare a costo zero. Il Calciomercato Lazio passa anche dalla capacità di blindare i suoi uomini chiave o, in alternativa, di monetizzare per tempo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il futuro di Marušić sarà ancora in biancoceleste o se prenderà la strada di Milano.