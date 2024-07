Calciomercato Lazio, Marcos Antonio VIA: ACCORDO per la cessione. I DETTAGLI

Calciomercato Lazio, il brasiliano lascia il club biancoceleste nuovamente: trovato l’accordo con quel club

Marcos Antonio è un nuovo giocatore del San Paolo, l’ormai ex Lazio approda in Brasile con la formula prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. A riportare la notizia è TMW spiegando quindi che il brasiliano si aggiunge nella lista cessioni del calciomercato della Lazio, con il San Paolo che supera il Flamengo per assicurarsi il calciatore