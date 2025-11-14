Calciomercato Lazio, Mandas pronto per essere ceduto? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Lazio: Mandas e i partenti per finanziare la sessione di gennaio. Ecco la situazione attuale intorno ai biancocelesti

La sosta rappresenta per la Lazio un momento importante di riflessione sul fronte del calciomercato. Con il blocco degli acquisti ancora in sospeso, la dirigenza biancoceleste sta valutando con attenzione le possibili cessioni per creare liquidità e dare respiro al bilancio. Tra i giocatori destinati a lasciare il club, spiccano Christos Mandas, Tijani Noslin, Reda Belahyane e Samuel Gigot.

Mandas pronto a partire

Il primo nome sulla lista delle uscite è Mandas, il portiere greco già nel mirino del Wolverhampton durante l’estate scorsa. All’epoca, gli inglesi avevano messo sul tavolo una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma oggi la Lazio è pronta a cedere Mandas per una cifra molto più contenuta, stimata tra 8 e 10 milioni. L’obiettivo è quello di reperire risorse da reinvestire in un vice Provedel e in un nuovo acquisto mirato per rinforzare il reparto difensivo. Le offerte più concrete potrebbero arrivare nuovamente dall’Inghilterra, dove il portiere ha ancora estimatori.

Situazione Noslin

In attacco, invece, il sacrificabile designato è Tijani Noslin. L’attaccante olandese percepisce uno stipendio netto di 1,6 milioni, e la sua cessione permetterebbe alla Lazio di fare spazio a un calciatore con un ingaggio più elevato. Noslin aveva mercato nei Paesi Bassi durante l’ultima estate, ma al momento non è chiaro se le offerte soddisferanno le richieste della società biancoceleste.

Belahyane e Gigot

La lista dei partenti comprende anche Reda Belahyane e Samuel Gigot. Il centrocampista marocchino, con un ingaggio di circa 1 milione di euro, pesa 10,3 milioni sul bilancio della Lazio: un suo addio darebbe un’importante boccata d’ossigeno alle casse del club e aprirebbe la strada all’acquisto di un sostituto di Rovella. Per quanto riguarda Gigot, difensore francese acquistato a luglio per circa 5 milioni, il suo ritorno in campo è fermo da tempo a causa di un infortunio. L’ingaggio pesante, pari a 2 milioni di euro, rende la sua cessione un’opzione concreta, con possibili destinazioni in patria o nei campionati arabi.

Con queste operazioni, il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione tra le uscite, con Mandas al centro delle trattative e un piano chiaro volto a rinforzare la squadra senza gravare sul bilancio. Il mercato in entrata, quindi, sarà strettamente legato alle decisioni sul fronte delle partenze.