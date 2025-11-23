Calciomercato Lazio, Mandas pronto al grande salto? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

Calciomercato Lazio: occhi su Mandas, possibile concorrenza della Fiorentina

Il calciomercato Lazio continua a muoversi su più fronti, e tra gli obiettivi principali della società biancoceleste c’è il portiere greco Mandas. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sul giovane estremo difensore ci sarebbe anche la Fiorentina, che sta valutando alternative in vista del futuro di David de Gea. L’età avanzata del portiere spagnolo, 35 anni compiuti a novembre, spinge il club viola a guardarsi intorno e a programmare con attenzione la successione tra i pali.

Per la Lazio, invece, Mandas rappresenta un’opportunità strategica: l’inserimento del portiere greco nel progetto biancoceleste non sarebbe un semplice rinforzo, ma potrebbe rientrare in una più ampia operazione di mercato. L’interesse della Lazio nei confronti di Niccolò Fagioli, infatti, potrebbe consentire di creare un’operazione a più livelli, che soddisfi sia il club che il giocatore. In pratica, l’acquisto di Mandas potrebbe essere finanziato e facilitato da una trattativa parallela su Fagioli, rendendo più agevole il trasferimento e alleggerendo l’impatto economico sul bilancio della società.

Il tema del calciomercato Lazio resta quindi centrale non solo per la costruzione della rosa attuale, ma anche per il futuro della squadra. La Lazio deve affrontare con lungimiranza le operazioni in entrata e in uscita, trovando un equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Mandas potrebbe diventare un tassello importante per il presente e il futuro, garantendo affidabilità tra i pali e prospettiva di crescita, mentre l’eventuale coinvolgimento di Fagioli permetterebbe di ottimizzare le risorse.

In questo contesto, la concorrenza della Fiorentina rende la trattativa più delicata e competitiva. La Lazio dovrà muoversi con decisione, valutando tempi e modalità di contatto con il portiere greco e il suo entourage, per assicurarsi un rinforzo che possa integrarsi rapidamente nel gruppo e garantire continuità in una posizione cruciale come quella del portiere.

Il calciomercato Lazio mostra così tutta la sua complessità: non si tratta solo di colmare lacune immediate, ma di programmare operazioni che possano rafforzare la squadra sul lungo periodo, con Mandas e Fagioli come possibili protagonisti di un’estate di mercato dinamica e strategica.

