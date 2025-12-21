Calciomercato Lazio, Mandas ricercato da una big italiana. La situazione attuale in casa biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas nel mirino della Juventus: possibili incastri tra i pali

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte portieri, con uno scenario che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane e coinvolgere più club di Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su Christos Mandas, giovane estremo difensore biancoceleste che negli ultimi mesi ha attirato diverse attenzioni grazie alle sue prestazioni e al suo potenziale di crescita.

L’interesse della Juventus sarebbe legato soprattutto alla possibile partenza di Mattia Perin. Il portiere bianconero, infatti, starebbe valutando un ritorno al Genoa, club con cui ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera. Qualora questa ipotesi dovesse concretizzarsi, la dirigenza juventina sarebbe chiamata a individuare un profilo affidabile da affiancare a Szczesny, e Mandas rappresenterebbe una soluzione giovane, ma già pronta per il salto di qualità.

Questo scenario apre inevitabilmente nuove riflessioni anche in ottica Calciomercato Lazio. Il club biancoceleste, pur non avendo messo ufficialmente Mandas sul mercato, potrebbe trovarsi di fronte a un’offerta interessante, soprattutto se utile a finanziare altri colpi richiesti da Maurizio Sarri. La Lazio, infatti, sta monitorando con attenzione ogni possibile movimento in entrata e in uscita, consapevole della necessità di mantenere equilibrio economico e competitività tecnica.

In caso di addio del portiere greco classe 2001, la Lazio starebbe valutando alcune alternative. Tra queste spunta il nome di Nicola Leali, estremo difensore di esperienza che potrebbe rappresentare una soluzione affidabile e sostenibile dal punto di vista economico. Leali garantirebbe profondità alla rosa e permetterebbe alla società di non farsi trovare impreparata in una fase delicata della stagione.

Al momento, come sottolineato dallo stesso Pedullà, si tratta di una situazione ancora in fase embrionale. Non ci sono trattative avanzate né accordi imminenti, ma i primi contatti tra le parti coinvolte sarebbero già stati avviati. Segnali chiari di come il Calciomercato Lazio sia attivo su più tavoli, anche per quanto riguarda ruoli che sembravano definiti.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse della Juventus si trasformerà in qualcosa di concreto e quale sarà la strategia finale della Lazio. In ogni caso, il Calciomercato Lazio si conferma dinamico e pronto a offrire nuovi sviluppi, anche tra i pali.

