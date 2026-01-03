Calciomercato Lazio, Mandas potrebbe creare un vero e proprio effetto domino. Le novità non lasciano dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas e la possibilità che possa far partire un vero e proprio valzer sui portieri

Il Calciomercato Lazio non riguarda soltanto nuovi innesti, ma anche scelte strategiche legate alle conferme in rosa. Una di queste riguarda il futuro di Christos Mandas, portiere greco che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe restare in biancoceleste almeno fino alla prossima estate.

La posizione di Maurizio Sarri è chiara: l’allenatore non sarebbe convinto di lasciar partire Mandas durante questa finestra di mercato. All’interno del calciomercato della Lazio, il tecnico considera l’estremo difensore una soluzione affidabile, capace di garantire sicurezza quando chiamato in causa. Per questo motivo, l’ipotesi di una cessione immediata appare sempre meno probabile.

In parallelo, alcune piste seguite dalla dirigenza biancoceleste sembrano raffreddarsi. L’opzione Alessio Leali, inizialmente valutata come possibile alternativa, si starebbe allontanando, mentre il profilo di Filip Stankovic non avrebbe convinto del tutto lo staff tecnico. Questi dubbi stanno spingendo la Lazio a riflettere con maggiore attenzione sulla gestione del reparto portieri, evitando decisioni affrettate che potrebbero rivelarsi controproducenti.

Nel Calciomercato Lazio, quindi, prende sempre più corpo l’idea della continuità. Mandas, dal canto suo, sarebbe disposto a restare, ma non senza condizioni. Il portiere greco chiede infatti maggiore spazio e un ruolo più centrale nelle rotazioni, aspetto che potrebbe aprire un confronto diretto con società e allenatore. La sua volontà è quella di crescere e accumulare minuti, consapevole che restare in panchina troppo a lungo potrebbe rallentare il suo percorso di maturazione.

La Lazio si trova così davanti a un bivio: puntare su Mandas come valida alternativa, garantendogli più occasioni, oppure rimandare ogni valutazione definitiva alla fine della stagione. Per ora, il Calciomercato Lazio sembra orientato verso la permanenza del portiere greco, una scelta dettata dalla fiducia di Sarri e dalla mancanza di alternative realmente convincenti sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo ruolo e le gerarchie tra i pali biancocelesti.