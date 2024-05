Calciomercato Lazio, due club di Serie A su Mandas! Il greco pedina di SCAMBIO? Lo scenario - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, ci sono due club di Serie A su Mandas: Fiorentina e Monza bussano alla porta di Lotito

Come riporta Il Messaggero, sono due le squadre che hanno bussato al calciomercato Lazio per conoscere la situazione legata a Mandas, portiere greco che dovrebbe partire nel corso della prossima estate.

Monza e Fiorentina avrebbero mostrato interesse per il ragazzo: Lotito ha fissato il prezzo tra i 25 e i 30 milioni di euro e potrebbe anche utilizzare Mandas come pedina di scambio nelle trattative per Barak con i Viola e (soprattutto) per Colpani con il club brianzolo.