Calciomercato Lazio, Mandas e quel futuro tanto incerto quanto importante per gennaio. La situazione attuale - Lazio News 24

Interesse da Serie A e Grecia per il portiere biancoceleste: scenari e strategie del Calciomercato Lazio

Il futuro del portiere greco della Lazio potrebbe diventare uno dei temi più interessanti delle prossime settimane, con il Calciomercato Lazio che inizia a intrecciarsi con le esigenze di altri club di Serie A e non solo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’estremo difensore biancoceleste sarebbe finito nel mirino di più squadre, pronte a valutare un possibile affondo qualora si aprissero spiragli concreti per una cessione.

In Italia, le società più attente alla situazione sono Verona e Torino. In particolare, il club granata allenato da Baroni starebbe vivendo un momento delicato tra i pali, con prestazioni altalenanti che hanno spinto la dirigenza a sondare il mercato alla ricerca di un profilo affidabile ed esperto. In questo contesto, il portiere della Lazio rappresenterebbe una soluzione di assoluta affidabilità, capace di garantire sicurezza e leadership al reparto difensivo.

Dal punto di vista della Lazio, però, la questione viene valutata con grande cautela. Il club non considera prioritario privarsi del giocatore, ma davanti a un’offerta adeguata potrebbe aprire alla cessione. È qui che entra in gioco il Calciomercato Lazio, chiamato a bilanciare esigenze tecniche e opportunità economiche, soprattutto in vista delle prossime sessioni.

Tra tutte le pretendenti, al momento il Panathinaikos sembra essere in vantaggio. Il club greco sarebbe infatti l’unico disposto a soddisfare le richieste economiche della Lazio, sia per quanto riguarda il costo del cartellino sia per la formula dell’operazione. Un dettaglio non da poco, che potrebbe fare la differenza rispetto alle concorrenti italiane, più caute sul piano dell’investimento.

Verona e Torino restano alla finestra, pronte a inserirsi qualora le condizioni cambiassero. Tuttavia, senza un’apertura chiara da parte della Lazio o un’offerta ritenuta congrua, difficilmente l’operazione potrà decollare. Il Calciomercato Lazio si prepara dunque a una possibile uscita strategica, che potrebbe sbloccare nuove manovre in entrata e ridisegnare gli equilibri della rosa biancoceleste.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO

