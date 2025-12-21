Calciomercato Lazio, Maldini salta? Le motivazioni su un possibile passo indietro dell'Atalanta - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, asse caldo con l’Atalanta: Maldini resta un’idea complicata

Il Calciomercato Lazio continua a intrecciarsi con quello dell’Atalanta, dando vita a nuovi scenari che stanno animando le ultime ore. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste spunta anche quello di Daniel Maldini, profilo che la Lazio segue da tempo e che era già stato sondato prima del suo trasferimento a Bergamo. Tuttavia, la trattativa appare tutt’altro che semplice, soprattutto alla luce delle dichiarazioni arrivate in conferenza stampa.

Nel corso della vigilia della sfida tra Atalanta e Genoa, l’allenatore nerazzurro Raffaele Palladino ha infatti raffreddato, se non addirittura escluso, l’ipotesi di una partenza immediata di Maldini. Un segnale chiaro che complica i piani del Calciomercato Lazio, sempre alla ricerca di rinforzi offensivi in grado di aumentare le soluzioni a disposizione di Maurizio Sarri.

L’interesse della Lazio per Maldini si inserisce in un asse di mercato già molto caldo con l’Atalanta. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato a lungo di altri profili seguiti dai biancocelesti come Brescianini, Samardzic e Dele-Bashiru. Nomi diversi per caratteristiche, ma accomunati dall’obiettivo di alzare il livello tecnico della rosa e garantire alternative valide in una stagione fitta di impegni.

Secondo quanto riportato da Atalantanews.eu, Palladino considera Maldini un elemento importante all’interno del progetto nerazzurro, soprattutto in vista dell’imminente partenza di Lookman per la Coppa d’Africa. In questo scenario, l’ex Monza rappresenta il sostituto naturale dell’attaccante nigeriano, insieme a Kamaldeen Sulemana, che però è ancora alle prese con il recupero da un infortunio.

Proprio queste esigenze rendono complicata una sua uscita a gennaio e obbligano il Calciomercato Lazio a valutare attentamente i tempi e le modalità di un eventuale affondo. La Lazio resta alla finestra, consapevole che le dinamiche potrebbero cambiare con il passare delle settimane, ma anche pronta a virare su obiettivi alternativi se le condizioni non dovessero diventare favorevoli.

In definitiva, l’asse Lazio-Atalanta resta vivo e ricco di spunti, ma la pista Maldini, almeno per ora, sembra in salita. Il Calciomercato Lazio continua comunque a muoversi, alla ricerca delle giuste opportunità per rinforzare la squadra di Sarri.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A