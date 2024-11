Calciomercato Lazio, Maldini è un’idea: ma il Milan è in pressing. La situazione

Calciomercato Lazio, Daniel Maldini potrebbe lasciare il Monza nelle prossime sessioni di mercato ed il club biancoceleste ci sta pensando

Maldini potrebbe tornare al mercato Milan per soli 6 milioni di euro. Come svelato da Matteo Moretto, infatti, per il figlio di Paolo c’è una clausola per cui potrebbe accasarsi in un club italiano per 12 milioni. I rossoneri, però, hanno il 50% della futura rivendita e quindi pagherebbero la metà.

Il Milan, però, non si è fatto vivo, mentre il Monza ha già ricevuto chiamate da Atalanta, Fiorentina, Lazio e Napoli per Maldini.