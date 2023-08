Calciomercato Lazio, Lotito scatenato: ma l’offerta da oltre 20 milioni viene respinta: le ultimissime

Come riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito si sta muovendo sul mercato per poter regalare alla Lazio e Maurizio Sarri degli acquisti per la nuova stagione.

Sul quotidiano si parla di una prima offerta per Samuele Ricci, pallino del tecnico toscano per il centrocampo. 20 milioni spediti al Torino, con il club granata che ha però declinato.