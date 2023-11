Calciomercato Lazio, c’è il vertice Lotito-Fabiani-Sarri: la strategia per gennaio tra Insigne e Mikautadze

Al via il calciomercato della Lazio, ecco il vertice tra Lotito, Fabiani e Sarri verso la finestra di gennaio, occhio a Insigne e Mikautadze

Si prospettano ore caldissime, le prossime in arrivo, per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Come riportato stamane da Il Messaggero potrebbe svolgersi già nel weekend (o nei giorni successivi) un incontro tra Lotito, Fabiani, Sarri per definire la strategia da seguire nella finestra di mercato a gennaio.

Malgrado gli acquisti estivi il vuoto lasciato dall’addio di Milinković-Savić si fa sentire, così come lo scarso contributo realizzativo (fino a questo momento) dell’attacco biancoceleste. Insigne, Mikautadze e Savinho rimango delle allettanti possibilità, ma un loro arrivo rimarrebbe difficile senza prima qualche partenza da Formello. La palla passa ora a Sarri, a lui il compito di dettare la via.