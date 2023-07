Milinkovic, Lotito irremovibile: ha presto questa decisione

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito ha deciso: Milinkovic resta in biancoceleste salvo offerte da 40 milioni. Tutti i dettagli

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul futuro di Milinkovic-Savic, il cui acquisto da parte della Juventus si è al momento raffreddato dopo il rinnovo di Rabiot. E anche tra qualche settimana la situazione potrebbe non cambiare.

Lotito, nonostante un anno alla scadenza, sta infatti pensando di trattenere il serbo e far rimanere intatto lo zoccolo duro che ha portato la Lazio in Champions. Se qualcuno proverà a presentarsi con offerte al ribasso a fine agosto verrà gentilmente invitato ad andarsene: o 40 milioni o non se ne fa nulla.