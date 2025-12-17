Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek sempre più vicino alla squadra biancoceleste? La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Lazio: Loftus-Cheek apre al trasferimento, Sarri lo aspetta. Il punto

Il Calciomercato Lazio si arricchisce di uno scenario intrigante che potrebbe infiammare le prossime settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Ruben Loftus-Cheek avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi in biancoceleste, aprendo così a una trattativa che fino a poco tempo fa sembrava complicata, soprattutto per motivi economici.

Il centrocampista inglese è in uscita dal Milan, dove non rientra più pienamente nei piani tecnici, e rappresenta un profilo di assoluto spessore per la mediana laziale. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’ingaggio: Loftus-Cheek percepisce attualmente circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra fuori dai parametri tradizionali del club capitolino. Proprio su questo aspetto, però, arriva la notizia più significativa per il Calciomercato Lazio.

Sempre secondo Il Messaggero, il giocatore sarebbe disposto a spalmare il proprio stipendio su più stagioni pur di tornare a lavorare con Maurizio Sarri. Un segnale forte, che testimonia il legame professionale e umano tra l’allenatore toscano e il centrocampista, già valorizzato ai tempi del Chelsea. Sarri conosce bene le caratteristiche di Loftus-Cheek e lo considera un elemento ideale per dare fisicità, qualità e inserimenti al centrocampo biancoceleste.

Dal punto di vista tattico, l’inglese potrebbe rappresentare una pedina fondamentale per alzare il livello della rosa. La sua capacità di giocare sia da mezzala sia in un centrocampo a tre lo rende estremamente versatile, qualità molto apprezzata nello scacchiere sarriano. Inoltre, l’eventuale arrivo di un giocatore con esperienza internazionale rafforzerebbe la leadership dello spogliatoio.

La Lazio, dal canto suo, valuta con attenzione la fattibilità dell’operazione. Il Calciomercato Lazio resta vincolato a una gestione sostenibile, ma l’apertura del giocatore sul fronte economico potrebbe facilitare un’intesa sia con il Milan sia sull’ingaggio. Non è escluso che la trattativa possa svilupparsi sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, formula gradita alla dirigenza.

In attesa di sviluppi concreti, la disponibilità di Loftus-Cheek rappresenta un segnale incoraggiante: il Calciomercato Lazio potrebbe regalare a Sarri un rinforzo di alto livello per rilanciare le ambizioni della squadra.

