Calciomercato Lazio, anche il Leganés sulle tracce di Durmisi

Calciomercato Lazio, i biancocelesti vorrebbero chiudere la trattativa in uscita per Durmisi

La Lazio proverà a piazzare Riza Durmisi fino alla scadenza del calciomercato, fissata per lunedì 2 settembre. Il danese non rientra più nei piani di mister Inzaghi e in questi mesi si è cercato di trovare l’intesa con alcuni club. Fino a qualche settimana fa l’affare sembrava ad un passo dal concludersi prima con l’Olympique Marsiglia e poi con il Fenerbahçe che però sembra aver virato su Coentrao ex Real Madrid.

Segnali incoraggianti arrivano invece dalla Spagna sponda Leganés, l’opzione preferita sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.