Calciomercato, la Lazio lavora in entrata: tutti i nomi

La Lazio deve rinforzare il pacchetto arretrato e trovare un vice Lulic: tutti i nomi sul taccuino di Tare per il mercato invernale

La Lazio ha piazzato il primo colpo di mercato. Vavro ha salutato Formello per raggiungere il Genoa: un trasferimento basato sul prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’operazione – come riporta Il Messaggero – spinge così la società a guardarsi intorno per la difesa: Izzo è un nome che piace, ma che difficilmente potrà arrivare a gennaio.

Il Barcellona, invece, sarebbe disposto a cedere Umtiti in prestito: il giocatore è un tormentone in casa Lazio e potrebbe ricoprire anche il ruolo di terzino, risolvendo il problema Lulic.

Si ragiona, invece, per la corsia di sinistra. La speranza è che il capitano possa tornare in forma, ma – dopo tre operazioni e quasi un anno di stop – non trovare un’alternativa sarebbe un rischio. Tare sogna Lisandro Martinez per il mercato estivo, per questo potrebbe ripiegare su una momentanea soluzione come l’ex Romulo; in lista ci sono anche Bradaric del Lilla e Kamenovic del Cukaricki.