Calciomercato Lazio, la strategia sui difensori: in vendita Wallace, Durmisi e Patric

Calciomercato Lazio, in difesa ci sono tre giocatori in uscita

Valutazioni in corso in casa Lazio. Si cerca il modo per finanziare l’attaccante (QUI la notizia), mettendo sul mercato tre giocatori. In uscita ci sono: Wallace, Durmisi e Patric. Difficili piazzarli tutti ma Tare ci sta provando.

IN LISTA D’ATTESA CASASOLA E ARMINI – Come riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui si concretizzassero tutte e tre le cessioni potrebbe arrivare la promozione di Tiago Casasola (arrivato a gennaio dalla Salernitana, attualmente fuori rosa), che nello scacchiere andrebbe a prendere il posto di Patric, visto che l’argentino può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di esterno destro. E poi c’è Armini che verrebbe promosso in prima squadra e andrebbe a completare il reparto insieme a: Vavro, Acerbi, Radu, Luiz Felipe e Bastos.