Calciomercato Lazio: la Juve offre Kaio Jorge, la posizione del club

La Juve avrebbe offerto alla Lazio Kaio Jorge, in uscita dal club bianconero. La risposta del club biancoceleste

Il mercato della Lazio è entrato finalmente nel vivo. Nelle ultime ore si susseguono le voci su un possibile nuovo innesto in avanti per sopperire alla partenza di Muriqi e tra Lasagna e Miranchuk spunta Kaio Jorge.

Secondo Il Corriere della Sera, il brasiliano è stato proposto alla Lazio (oltre che al Cagliari) visto che la Juve intende dirottarlo in prestito. Ma il club biancoceleste prenderà in considerazione un eventuale arrivo dell’attaccante bianconero solo se dovesse naufragare la trattativa per Miranchuk oppure se Raul Moro dovesse accasarsi all’Espanyol per accumulare nelle gambe più minuti.