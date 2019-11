Calciomercato Lazio, Kumbulla a luglio: la situazione

La Lazio pensa al calciomercato: Kumbulla è tra i nomi finiti nella lista di Tare

La Lazio punta Marash Kumbulla. Il difensore del Verona piace molto, dalle parti di Formello. Difficile aspettarsi una mossa a gennaio: più probabile che il club laziale pianifichi per luglio. Anche se la valutazione del giocatore al momento è schizzata: si parla di 15, 20 milioni.

Come ricorda il Corriere dello Sport, la Lazio può vantare ottimi rapporti con il Verona. Questo renderebbe più facile un affare tra le parti. Una trattativa per la quale, in ogni caso, è necessario attendere qualche mese. Intanto, il club capitolino potrà continuare a tenergli gli occhi addosso, anche in occasione del recupero del match tra Lazio e Verona, previsto all’Olimpico l’8 gennaio.