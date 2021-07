Calciomercato Lazio, Hauge verso il Francoforte: Kostic più vicino?

Il calciomercato Lazio potrebbe subire una svolta. Una sempre più probabile arrivo di Hauge al Francoforte favorirebbe l’arrivo di Kostic

L’asse di mercato Lazio-Bundesliga potrebbe tornare ad essere caldo. Jens Petter Hauge infatti non è stato convocato per l’amichevole del Milan contro il Nizza. Una scelta legata probablimente alla strategia di provare a piazzare l’ex Bodo Glimt in Bundesliga. Nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha riallacciato i contatti con l’Eintracht Francoforte. Gli ultimi contatti hanno contribuito ad avvicinare le posizioni e se la trattativa dovesse andare in porto potrebbe favorire la partenza di Kostic, obiettivo della Lazio di Sarri, in direzione Roma.