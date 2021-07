Kostic Lazio, vertice con Ramadani: ma c’è il problema extracomunitario

Kostic è tornato di moda in casa Lazio. Ma potrebbe esserci la grana extracomunitari: ecco qual è la situazione

La ricerca dell’esterno offensivo continua incessante in casa Lazio. Ed ecco che, nella giornata di ieri, sembrerebbe esser tornato di moda il nome di Kostic, già accostato ai biancocelesti a inizio mercato. La situazione però potrebbe essere non poco complicata.

SCENARI – Come riportato da Il Corriere dello Sport, nelle prossime ore potrebbe esserci un vertice con Ramadani. L’agente è uno dei protagonisti del calciomercato biancoceleste: è lui ad aver portato Luka Romero e ad aver proposto Brekalo, diventata un’alternativa importante, soprattutto dopo che Brandt sembrerebbe essersi convinto a restare al Dortmund. Ora tutta l’attenzione sembrerebbe essersi rispostata su Kostic. Ma c’è un problema, legata alla questione extracomunitari. I due slot disponibili sono infatti già stati occupati da Felipe Anderson e da Kamenovic, per quanto i due non siano ancora stati ufficializzati. Difficile che il giovane difensore venga rispedito al mittente, ma potrebbe anche essere tesserato da un’altra squadra, come accaduto con Caceres anni fa. Insomma, una questione tutta da seguire.