Calciomercato Lazio, con Kezman in arrivo il colpo Kamenovic

Nell’incontro con Mateja Kezman si cercherà di chiudere anche il primo colpo di calciomercato per la Lazio: arriverà Dimitrije Kamenovic

Con la notizia dell’accordo raggiunto tra Simone Inzaghi e il presidente Lotito, in questa mattinata stanno già impazzando le indiscrezioni per il calciomercato della Lazio. In questi giorni è atteso a Roma Mateja Kezman, agente di alcuni giocatori biancocelesti, per discutere di alcuni rinnovi e per mettere a segno il primo colpo dell’estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, con l’agente serbo si cercherà di chiudere l’affare per l’acquisto di Dimitrije Kamenovic. Jolly della fascia sinistra, che può giocare sia da quinto che da terzino (oltre ad essere adattato come centrale), è un classe 2000 da tempo nel giro dell’Under-21 serba. La società biancoceleste lo ha puntato già da gennaio, ma per il blocco dell’indice di liquidità ha dovuto rimandare il suo acquisto a giugno. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.