Calciomercato Lazio, Marusic in bilico: atteso l’agente a Roma

Calciomercato Lazio, Marusic è in scadenza nel 2022: avviati i contatti per il rinnovo, ma tra le parti c’è ancora distanza

Marusic è stato il vero jolly d’Inzaghi. In questa stagione è rinato: s’è scoperto abile terzino sinistro, ma anche buon difensore al posto di Luiz Felipe. Dedizione e impegno hanno determinato il suo campionato con la maglia della Lazio, mai una lamentela o una parola fuori posto: silenziosamente si è ripreso gli applausi dei tifosi, prima negati per la mancanza di continuità.

Il contratto di Marusic scade nel 2022, il club ha provato ad avviare i contatti per il rinnovo ma tra le parti c’è ancora distanza: attualmente percepisce 750mila euro e la società vorrebbe ritoccargli l’ingaggio fino a 1,5 milioni. Il cartellino è deprezzato dall’imminente scadenza e nella scorsa stagione sulle sue tracce c’era il PSG, in biancoceleste sta bene ma la voglia di una nuova avventura potrebbe spingerlo altrove. Nelle prossime settimane, l’agente Kezman (lo stesso di Milinkovic) sarà a Roma per parlare con la società dei suoi assistiti.