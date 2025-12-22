Calciomercato Lazio, Keita fa impazzire i tifosi sul suo ritorno. Cosa filtra in casa biancoceleste?

Calciomercato Lazio: Keita e Ioannidis tornano piste concrete per l’attacco. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio guarda al passato per trovare soluzioni utili al presente. Come recita il famoso detto, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, e questa frase sembra calzare perfettamente sia per Keita Balde Diao sia per Fotis Ioannidis. Due profili diversi, ma accomunati da un legame, diretto o mancato, con la storia recente del club biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, entrambi potrebbero rappresentare opzioni concrete per rinforzare il reparto offensivo di una Lazio che fatica a trovare continuità sotto porta.

In casa Calciomercato Lazio, il nome di Keita Balde è quello che più richiama emozioni e ricordi. L’attaccante senegalese, cresciuto nel vivaio biancoceleste ed esploso proprio a Formello, oggi veste la maglia del Monza. Il club brianzolo non sarebbe intenzionato a privarsene, anche perché pienamente coinvolto nella corsa alla promozione in Serie A. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza: Keita tornerebbe volentieri alla Lazio, un fattore che potrebbe spingere le parti a trovare un accordo. Dal punto di vista tecnico, rappresenterebbe una soluzione ideale come vice Zaccagni, garantendo velocità, esperienza e conoscenza dell’ambiente. Inoltre, non va sottovalutato il vantaggio legato alle liste, dato che Keita rientrerebbe tra i calciatori cresciuti nel vivaio.

Diverso ma altrettanto interessante il discorso legato a Fotis Ioannidis, nome già seguito in passato dal Calciomercato Lazio. L’attaccante greco si è trasferito allo Sporting Lisbona la scorsa estate, con il club portoghese che ha investito circa 22 milioni di euro per strapparlo al Panathinaikos. Nonostante l’investimento importante, Ioannidis sta trovando poco spazio e continuità. Una situazione che potrebbe aprire uno spiraglio favorevole per la Lazio.

L’idea dei biancocelesti sarebbe quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di valutare il rendimento del giocatore senza un esborso immediato troppo elevato. Lo Sporting Lisbona, secondo le indiscrezioni, potrebbe accettare questa soluzione. In un Calciomercato Lazio sempre attento ai costi e alla sostenibilità, Keita e Ioannidis rappresentano due piste realistiche e funzionali per dare nuove opzioni offensive alla squadra.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO