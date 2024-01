Calciomercato Lazio, Kamada cambia i piani: il punto a centrocampo

La mancata convocazione di Daichi Kamada con il Giappone nella Coppa d’Asia cambia i piani della Lazio, parola di Maurizio Sarri

Ormai non ci sono più dubbi, nel pomeriggio di oggi primo gennaio 2024, è arrivata l’ufficialità: Daichi Kamada non si unirà alla Nazionale giapponese per la prossima edizione della Coppa d’Asia. Un avventimento che potrebbe cambiare i piani della Lazio per il centrocampo in materia di calciomercato, zona del rettangolo verde di gioco dove Sarri potrà contare appunto sulla presenza del giapponese per tutto il resto della stagione contro ogni aspettativa. Lo stesso tecnico aveva parlato così in conferenza stampa dopo la gara col Frosinone.

CALCIOMERCATO CENTROCAMPO – «Facciamo valutazioni logiche. Il primo è il controllo di Luis Alberto, poi le convocazioni del Giappone e dopo vediamo. Se i due risponsi non saranno positive serve un interno. Il vertice basso è un ruolo da specialista e le necessità delle squadre vengiono davanti a tutto. Rovella migliora se gioca tutte le partite lì, chiaro che poi bisogna capire come siamo messi. Tra lui e Cataldi sicuramente è Rovella che può fare l’interno».