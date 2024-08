Calciomercato Lazio, ricordi James? Il colombiano RIMARRA’ in Europa: accordo in chiusura con un club spagnolo

Calciomercato Lazio, James Rodriguez continuerà a giocare ancora in Europa: accordo in chiusura con una società spagnola

Come spiegato da Fabrizio Romano, la carriera di James Rodriguez lo porterà a giocare ancora per qualche tempo in Europa, nonostante le sirene di un ritorno in Sudamerica.

Accostato in passato anche al calciomercato Lazio, il colombiano si è visto chiudere la porta di un possibile arrivo nella Capitale e ora è pronto a firmare con gli spagnoli del Rayo Vallecano, che dovrebbero annunciarlo già in questi giorni.