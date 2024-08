Calciomercato Lazio, Isaksen PUO’ PARTIRE. Lotito fa IL PREZZO: a questa cifra si vende

Calciomercato Lazio, Isaksen può partire. Lotito fa il prezzo per la cessione del giocatore danese: a questa cifra si vende

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Gustav Isaksen rimane un profilo in uscita per il calciomercato Lazio, che pensa al sacrificio del danese per liberare ulteriore spazio in rosa per altri acquisti.

Sul giocatore c’è sempre forte il Celtic, con Lotito che si accontenterebbe di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, anche se il giocatore preferirebbe rimanere nella Capitale.