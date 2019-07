Calciomercato Lazio, nasce l’ipotesi Perin: la situazione

Thomas Strakosha ha mercato in Inghilterra: qualora dovesse partire la Lazio farebbe di tutto per acquistare Mattia Perin

Traballa la porta della Lazio. Ha tante offerte dalla Premier League l’estremo difensore Thomas Strakosha (clicca qui per leggere l’articolo), alle giuste condizioni la società biancoceleste potrebbe lasciarlo partire. In caso di partenza è ovvio che servirebbe un sostituto: secondo Il Tempo nella sua edizione odierna, il primo nome sulla lista è quello di Mattia Perin. Il portiere di Latina è sempre piaciuto alla dirigenza biancoceleste e chissà non possa essere questa la volta buona. Dopo che Buffon è tornato a vestire la maglia bianconera, Perin è considerato in uscita dalla Juventus. Il club infatti non vorrebbe abbassare la sua valutazione. Con il trasferimento di Strakosha si creerebbe la situazione perfetta per entrambe le parti.