Calciomercato Lazio: intesa trovata con la Juve per Pellegrini. Si chiude per il ritorno in biancoceleste del terzino

Come riporato da Sky Sporti si cerca l’intesa finale per il ritorno di Luca Pellegrini alla Lazio: c’è la base di intesa tra i club, in corso ora un incontro a Roma tra l’agente del giocatore e il club biancoceleste per definire l’affare.

Pellegrini sta per esaudire il suo desiderio di tornare della Capitale dopo averci giocato negli ultimi sei mesi.