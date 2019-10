Dossena: «Nella Lazio tanti buoni giocatori ma senza la personalità….»

Giuseppe Dossena ha parlato della situazione in casa Lazio

Beppe Dossena, nella giornata di ieri, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto.

LA LAZIO – «La rosa capitolina è composta da tanti buoni giocatori, la personalità difficilmente si compra, di base ci si nasce ma se non ce l’hai di tuo è un problema. In assenza di elementi con personalità si rischia l’anonimato. Per me alla Lazio con la mancanza di personalità bisognerebbe alzare l’asticella della qualità. Parlando in generale l’Inter è partita molto bene. Col domatore Conte in panchina il periodo nel quale farà bene sarà più lungo ma la Juventus prima o poi scapperà e gli altri concorreranno per gli altri posti, comunque importanti a livello economico. Se resta tutto così diventa un problema di politica sportiva perché se non cambia nulla lo status quo non aiuta. Al momento l’Atalanta per il quarto posto è la favorita ma vediamo che succede con le Coppe; invece mi fido poco del Napoli perché credo abbia perso la sicurezza della seconda posizione. Ancelotti avrà modo di farsi sentire nei rapporti, ma è negli allenamenti che devi trasmettere la giusta determinazione», conclude così Dossena.