Calciomercato Lazio, gioielli in vetrina? Due big di Serie A su quel difensore

Calciomercato, c’è da blindare alcuni pezzi pregiati della rosa: due big della Serie A hanno messo gli occhi su giocatore chiave di Baroni

Il calciomercato Lazio si muove in varie direzioni: da una parte ci sono i necessari acquisti per rinforzare la rosa, specie arrivati ora al giro di boa con una situazione di infortunati che non rende tranquilli. Poi c’è da piazzare i fuori rosa: Akpa Akpro è già partito per Monza, per Hysaj c’è l’interesse del Lecce. Infine l’ultimo punto è quello di blindare i pezzi più pregiati della squadra e tra questi c’è Gila.

Il difensore spagnolo ha convinto tutti in questo girone d’andata con la sua interpretazione moderna e rapida del ruolo e, come riportato da La Repubblica, il giocatore è finito nel mirino di Inter e Juve per la prossima estate. La volontà dei biancocelesti però è chiara: Gila non si muove, men che meno in Italia.