Calciomercato Lazio, l’Inter non molla Provedel: sarà lui l’erede di Sommer per la porta nerazzurra?

L’Inter continua a discutere i dettagli su Provedel per chiudere la trattativa di calciomercato con la Lazio: i dettagli

Nel post‑doblete, l’Inter ha iniziato a muoversi con decisione anche sul fronte portieri, individuando in Ivan Provedel, attualmente alla Lazio, la soluzione ideale per completare il reparto. Il 32enne portiere, reduce da una stagione regolare tra i pali della squadra biancoceleste, rappresenterebbe un acquisto strategico per sostituire Yann Sommer e garantire esperienza e affidabilità nella prossima stagione.

Il nodo principale della trattativa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarda l’indennizzo da riconoscere al club capitolino, oltre alla gestione dell’ingaggio, che attualmente supera quello del secondo portiere nerazzurro Martinez.

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Ingaggio e gerarchie interne: il nodo da sciogliere

L’operazione è condizionata dall’equilibrio salariale tra i portieri. Martinez è destinato a diventare titolare nei prossimi anni e, di conseguenza, Provedel non potrà percepire meno del suo vice. La dirigenza nerazzurra sta quindi studiando le modalità per rendere sostenibile l’ingaggio del portiere e garantire armonia all’interno della rosa. La risoluzione di questo aspetto è fondamentale prima di finalizzare l’accordo e rendere ufficiale l’operazione.

L’arrivo dell’estremo difensore biancoceleste rafforzerebbe sensibilmente la porta dell’Inter, permettendo a Chivu di avere maggiore sicurezza tra i pali e di liberare risorse mentali per la gestione tattica. La dirigenza sta valutando attentamente i tempi e le cifre, così da completare la rosa senza creare squilibri interni e permettere a Martinez di crescere nel ruolo futuro.

Un tassello chiave per la Serie A

Se la trattativa dovesse concludersi positivamente, Provedel diventerebbe un elemento fondamentale per l’Inter del prossimo anno. La Lazio resta vigile, consapevole del valore del suo portiere, e il dialogo con i nerazzurri prosegue, cercando di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti. Questa operazione, se finalizzata, rappresenterebbe uno dei colpi più rilevanti del mercato estivo e consoliderebbe l’Inter nella corsa ai vertici della Serie A.