Calciomercato Lazio, Insigne verrà acquistato a gennaio? Il punto sull'attaccante - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne resta un’idea di Sarri, ma Fabiani punta su altre soluzioni

Il Calciomercato Lazio continua a far parlare di sé anche lontano dalle sessioni ufficiali, e tra le ipotesi che tornano ciclicamente c’è quella che porta il nome di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Messaggero, il fantasista ex Napoli, ora svincolato dopo la sua esperienza con il Toronto FC in MLS, resta un profilo gradito a Maurizio Sarri. Tuttavia, la dirigenza biancoceleste, e in particolare il direttore sportivo Angelo Fabiani, sembrerebbe orientata su altre strategie.

Il legame tra Insigne e Sarri è noto: i due hanno condiviso alcune delle stagioni più brillanti della storia recente del Napoli, e l’allenatore toscano ha sempre riconosciuto il valore dell’esterno offensivo nel suo sistema di gioco. L’eventuale approdo di Insigne alla Lazio non sarebbe solo un’operazione nostalgica, ma anche funzionale a rinforzare il reparto avanzato con un giocatore d’esperienza e qualità.

Tuttavia, il Calciomercato Lazio sembra muoversi in una direzione più prudente e orientata alla valorizzazione dei profili già in rosa. Come riporta il quotidiano romano, Fabiani avrebbe altri piani per il mercato invernale e non starebbe spingendo per l’arrivo di Insigne. Il dirigente biancoceleste starebbe infatti puntando sul rilancio di Tijjani Noslin, attaccante arrivato in estate e ancora alla ricerca della migliore condizione e continuità.

Noslin ha mostrato segnali di crescita, soprattutto nelle ultime uscite, e secondo Fabiani merita fiducia e spazio. In questo senso, l’eventuale ingaggio di Insigne rischierebbe di complicare lo sviluppo del giocatore o di limitare le rotazioni in attacco.

Il nome di Insigne, però, resta sullo sfondo del Calciomercato Lazio, soprattutto se dovessero crearsi condizioni favorevoli dal punto di vista economico e tecnico. L’idea non è accantonata del tutto, ma al momento non rappresenta una priorità per la società capitolina.

La Lazio continua quindi a lavorare sotto traccia, valutando con attenzione ogni opportunità, ma senza stravolgere la linea scelta: equilibrio di bilancio, crescita interna e scelte sostenibili. Il profilo di Insigne affascina, ma il Calciomercato Lazio sembra voler guardare più al futuro che al passato.