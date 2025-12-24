Calciomercato Lazio, Insigne vicino a firmare con la squadra biancoceleste? Arriva quel messaggio dalla società - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Insigne vicino alla firma: reunion con Sarri in vista. L’ok della società sblocca la trattativa e il fantasista

Nel panorama del Calciomercato Lazio, uno dei movimenti più attesi riguarda Lorenzo Insigne. Secondo le ultime indiscrezioni, la società biancoceleste ha finalmente ricevuto il via libera per operare sul mercato, sbloccando così la trattativa con l’attaccante ex Napoli. La firma sembra ormai una formalità, con l’ufficialità dell’operazione attesa a breve.

Insigne, reduce da una stagione di alti e bassi in Serie A, è pronto a riabbracciare Maurizio Sarri, tecnico con cui ha già lavorato e ottenuto grandi risultati. L’arrivo del campano rappresenterebbe un rinforzo importante per la Lazio, soprattutto in chiave offensiva, offrendo qualità tecnica, capacità di gestione della palla e fantasia sulla trequarti.

Dal punto di vista del Calciomercato Lazio, l’ingaggio di Insigne non solo aumenta il tasso tecnico della squadra, ma rappresenta anche una mossa strategica in ottica esperienza e leadership. Il giocatore, infatti, porta con sé anni di esperienza ad alti livelli e una personalità capace di incidere in campo e nello spogliatoio.

L’arrivo del fantasista campano è atteso con entusiasmo dai tifosi biancocelesti, che vedono in lui un profilo ideale per sposare il progetto tattico di Sarri. La possibilità di rivedere insieme allenatore e giocatore è considerata uno dei punti di forza di questa operazione, in grado di accelerare l’inserimento di Insigne nel gruppo già a gennaio.

Il Calciomercato Lazio continua quindi a registrare importanti novità, e l’affare Insigne si colloca tra le trattative più significative della sessione invernale. Con il via libera della società e l’accordo ormai raggiunto sulla base del contratto, l’ex capitano del Napoli si prepara a una nuova avventura nella Capitale, pronto a dare il suo contributo nella corsa al vertice della Serie A.

